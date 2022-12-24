Азербайджанцы Германии провели акцию в поддержку протестующих на дороге Шуша-Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В немецком городе Кельн состоялся пикет в поддержку экологических активистов, протестующих на дороге Шуша-Ханкенди против экологического террора Армении, сообщает в субботу Trend.

Акция, организованная Альянсом азербайджанцев, проживающих в Германии, состоялась перед Кельнским собором.

Наши соотечественники протестовали против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности месторождений Гызылбулаг и Демирли, привлекли внимание местной общественности к экологическому террору со стороны Армении.

В ходе акции на английском и немецком языках прозвучали лозунги "Положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана!", "Остановить экологический террор со стороны Армении!", "Положить конец незаконной деятельности армянских сепаратистов!”, “Требуем прекращения использования Лачинской дороги в военных целях”, "Дорога Лачин-Шуша-Ханкенди является суверенной территорией Азербайджана" и другие.

(Перевод: Нубар Кулузаде)