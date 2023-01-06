Шестнадцать граждан Азербайджана, репатриированных из Сирии переданы родственникам (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Репатриированные в последние месяцы прошлого года из Сирии в Азербайджан 16 наших граждан после прохождения реабилитации в учреждении Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана были переданы родственникам.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, трое из них женщины, 13 – дети.

На следующем этапе социальные работники и психологи агентства посетили семьи, куда они были помещены, чтобы поддержать интеграцию и социальную реабилитацию этих лиц в обществе, где они живут.

Каждый репатриант был обеспечен медицинским обслуживанием, образованием, трудоустройством и другими необходимыми услугами, а также социальной реабилитацией на основе индивидуального плана.

Также осуществляется процесс наблюдения за психологическим состоянием этих семей, и после окончания этого процесса дети и члены семьи, нуждающиеся в психологической помощи, будут привлечены к консультации отдельно..

В настоящее время Агентство социальных услуг проводит работу по социальной реабилитации более чем 400 репатриантов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)