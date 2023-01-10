Госагентство о текущей ситуации на автодорогах Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало состояние автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, в настоящее время на территории по всей протяженности автомобильной дороги "Zəfər Yolu" нет осадков, зафиксирована температура 7-8 ºС морозы. Ведутся работы по очищению дороги от снега с целью предотвращения ее обледенения, обеспечено движение транспортных средств.

В районе автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису ведутся работы по очистке дорожного покрытия от снега. По мере подъема на высоту в направлении Омарского перевала фиксируются морозы до 8-13 ºС. Приняты соответствующие меры для предотвращения обледенения дорожного покрытия.

На участке автодороги Бак-Губа, на территории Сиязанского, Шабранского, Губинского и Гусарского районов идет снег. На территории Губинского и Гусарского районов наблюдаются морозы 8-10 ºС. Принимаются соответствующие меры против обледенения дороги. Движение транспортных средств по дороге обеспечено. В районе села Хыналыг наблюдаются морозы 14-16 ºС.

На территории Хызинского района на дороге Гилязи-Хызы нет осадков, наблюдаются морозы 8-10 ºС. Принимаются соответствующие меры против обледенения дороги. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

На дороге Баку-Гобустан также нет осадков. На территории Гобустанского района 6-7 ºС мороза. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

В районе дороги Гобустан-Шамахы-Муганлы нет осадков, на территории Шамахинского района фиксируются 3-4 ºС мороза, с ночи обледеневшие участки дороги были обработаны песком и солью. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Муганлы-Агсу-Евлах нет осадков, на территории Муганлы зафиксировано 4 ºС мороза, на Агсуинском перевале обледеневшие участки дороги обработаны песком и солью. Мероприятия в этом направлении продолжаются. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Муганлы-Исмаиллы идет слабый снег, фиксируются 8-9 ºС мороза. Для предотвращения обледенения на дороге были приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки также идет слабый снег, на территории Габалинского и Исмаиллинского района температура воздуха составляет 8-9 ºС мороза. Для предотвращения обледенения на дороге приняты соответствующие меры. На участке дороги Огуз-Шеки нет осадков, движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Евлах-Шеки-Гах-Загатала нет осадков, движение транспортных средств обеспечено.

На территории дороги Шамкир-Гедабей также нет осадков, температура воздуха составляет 7-9 ºС мороза. Для предотвращения обледенения на дороге были приняты соответствующие меры.

В районе дороги Гянджа-Дашкесан осадков нет, зафиксировано 11 ºС мороза. Для предотвращения обледенения на дороге приняты соответствующие меры. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

В районе дороги Алят-Астара осадков нет, температура воздуха составляет 1-2 ºС мороза. Движение транспортных средств по дороге обеспечено.

На территории автодороги Масаллы-Ярдымлы также нет осадков, установилась температура в 7-8 ºС мороза. Дорога обработана песком и солью. Движение по дороге обеспечено.

На территории Лерикского района в районе дороги Лянкяран-Лерик нет осадков, фиксируются 7-8 ºС мороза.

В районе дороги Баку-Алят-Гаджигабул-Уджар-Евлах нет осадков, движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Евлах-Гянджа-Газах также нет осадков, температура воздуха - 4-5 ºС мороза, движение транспортных средств обеспечено.

В районе дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз осадков нет, движение транспортных средств обеспечено.

(Перевод: Фидан Мустафаева)