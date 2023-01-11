В настоящее время в приютах размещено 50 человек - Агентство

БАКУ /Trend/ - С начала 2023 в отдел социальной реабилитации для лиц старше 18 лет без определенного места жительства, находящихся в трудной жизненной ситуации, обратились четыре человека.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Агентстве социальных услуг, подведомственном Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В настоящее время в соответствующем отделе учреждения оказываются услуги 50 лицам (39 - мужчин и 11 - женщин).

"В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в безнадзорном, брошенном и социально опасном положении, в настоящее время окружены государственной заботой 26 детей.

Поступающие в учреждение лица могут находиться там 180 дней, в течение этого времени они, наряду с социально-бытовыми и социально-правовыми услугами, ежедневно обеспечиваются трехразовым питанием, а также проживанием и одеждой.

Кроме того, двое граждан, проживающих в трудных жизненных условиях, по инициативе Агентства социальных услуг были госпитализированы в Городскую клиническую больницу № 3. В настоящее время они находятся в этой больнице, и состояние их здоровья остается под нашим пристальным вниманием", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)