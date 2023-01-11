В Азербайджане выявлены еще 62 случая заражения коронавирусом, вылечились 28 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом, 28 человек вылечились, шестеро - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 055 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 462 человека вылечились, 10 033 – скончались, число активных больных составляет 560.

За последние сутки в стране проведено 2 112 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии число проведенных тестов составило 7 499 907.