За последние пять лет выплаты по пособиям и пенсиям в Азербайджане выросли более чем в пять раз - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние пять лет выплаты по пособиям и пенсиям в Азербайджане выросли более чем в пять раз.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии министерства.

Он отметил, что главной линией политики Президента Ильхама Алиева является обеспечение благосостояния населения, в результате чего социальные реформы в стране имеют последовательный характер. Новые указы и распоряжения, подписанные в этом направлении, еще раз подтверждают, что Азербайджан является социальным государством, и в нынешней кризисной для мира ситуации в стране предпринимаются важные шаги для поддержки благосостояния граждан.

По словам министра, три пакета реформ, охвативших четыре миллиона человек в 2018-2022 годах, предусматривали ежегодное выделение дополнительных 6 миллиардов манатов, а на текущий новый пакет социальных реформ предусмотрено ежегодное выделение 750 миллионов манатов. Новые социальные реформы так же отличаются масштабностью, в очередной раз были повышены социальные выплаты для лиц из уязвимых групп населения, в том числе пособия и пенсии 810 тысячам человек. Если в 2018 году ежегодные средства, выделяемые на социальные пособия и пенсии, составляли 300 миллионов манатов, то теперь эта сумма превышает 1,5 миллиарда манатов, что означает увеличение средств, выделяемых в этом направлении более чем в 5 раз.

Бабаев отметил, что расходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве в 2022 году увеличились на 410 миллионов манатов по сравнению с предыдущим годом и составили 5,252 миллиона манатов. На пенсионные выплаты в прошлом году были направлены 4,948 миллиона манатов, что на 361 миллион манатов больше, чем в 2021 году.

Министр добавил, что также продолжаются меры по поддержке социального обеспечения посредством активных программ занятости. Государственное агентство занятости при министерстве в прошлом году обеспечило работой 40 тысяч человек. 16,1 тысячи человек были привлечены к программе самозанятости. В текущем году в числе основных целей дальнейшее расширение программы самозанятости, мероприятий по профессиональной подготовке и профориентации.

На заседании были обсуждены работа, проделанная в сфере социальной защиты и активной занятости, реализация программ оплачиваемых общественных работ, вопросы государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и предстоящие задачи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)