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В Азербайджане выявлены 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 45 человек

Общество Материалы 26 января 2023 16:44 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 45 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 43 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 823 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 504 человека вылечились, 10 007 – скончались, число активных больных составляет 242.

За последние сутки в стране проведены 2 183 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии количество тестов достигло 7 479 912.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 45 человек
В Азербайджане выявлены 43 случая заражения коронавирусом, вылечились 45 человек
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