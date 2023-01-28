Изменился состав коллегии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров о составе коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, согласно изменениям, подписанным премьер-министром Али Асадовым, число членов коллегии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана увеличено с 13 до 15.

Состав коллегии следующий:

Заместители министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики

Руководитель аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заведующий отделом экологической политики Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заведующий отделом права и человеческих ресурсов Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заведующий отделом международного сотрудничества Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заведующий финансовым и экономическим отделом Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Заведующий отделом по окружающей среде и управлению природными ресурсами Аппарата министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Начальник Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Начальник Службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Начальник Службы развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)