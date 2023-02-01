К экоактивистам на Лачинской дороге присоединились члены Русской общины Азербайджана и Ассоциации русской молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - К мирной акции экоактивистов на Лачинской дороге присоединились члены Русской общины Азербайджана и Ассоциации русской молодежи.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

«С первого дня акции Русская община Азербайджана поддерживает действия и законные требования азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге. С 12 декабря экоактивисты и представители азербайджанских НПО проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди в Карабахском регионе страны с требованием прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в этом районе. Сегодня мы лично присоединились к этой акции.

Карабах - международно признанная территория Азербайджана, и пусть те, кто осуждает наши действия, зададутся вопросом: допустили бы они незаконную эксплуатацию полезных ископаемых и уничтожение экологии на своих территориях? Конечно же, нет», — сказала Лаврина.