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Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)

Общество Материалы 2 февраля 2023 15:30 (UTC +04:00)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Одной из целей активных мероприятий по трудоустройству Государственного агентства занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана является поддержка занятости молодежи и ее доступа к малому бизнесу.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в качестве продолжения работы в этом направлении, в прошлом году агентство предоставило доступные рабочие места для 16 тысяч молодых бухгалтеров, при поддержке государственной программы самозанятости 2 500 молодых людей создали свой малый бизнес.

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Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)
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