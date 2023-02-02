Успешно реализуются проекты активной занятости молодежи - Министерство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одной из целей активных мероприятий по трудоустройству Государственного агентства занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана является поддержка занятости молодежи и ее доступа к малому бизнесу.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в качестве продолжения работы в этом направлении, в прошлом году агентство предоставило доступные рабочие места для 16 тысяч молодых бухгалтеров, при поддержке государственной программы самозанятости 2 500 молодых людей создали свой малый бизнес.

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