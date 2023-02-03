БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 258 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 85, вторую - 53, три и более - 109, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 11 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 943 307. Первую дозу вакцины получили 5 402 554, вторую - 4 877 200, три и более - 3 398 252, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 301 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)