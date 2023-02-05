Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки вакцинировались от COVID-19 128 человека.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 37, вторую - 23, три и более - 56, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 12 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 943 868. Первую дозу вакцины получили 5 402 706, вторую - 4 877 327, три и более - 3 398 507, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 328 человек.