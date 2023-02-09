Международный центр Низами Гянджеви направил помощь Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили в четверг Trend в Центре, помощь, предназначенная для отправки в Турцию, была передана на сборный пункт в Баку.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)