Продолжается работа над сейсмологической картой Баку

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс составления сейсмологической карты города Баку для определения сейсмически опасных территорий столицы.
Об этом сообщили в четверг Trend в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
"В настоящее время идет процесс разработки карты, это длительный процесс. Поскольку объем работ огромен, неизвестно, когда карта будет полностью готова",- говорится в сообщении.
Было отмечено, что уже разработана сейсмологическая карта некоторых районов Баку.
Напомним, что разработка сейсмологической карты города началась в 2012 году.
(Перевод: Фидан Мустафаева)