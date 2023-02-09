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Продолжается работа над сейсмологической картой Баку

Общество Материалы 9 февраля 2023 11:39 (UTC +04:00)
Продолжается работа над сейсмологической картой Баку

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс составления сейсмологической карты города Баку для определения сейсмически опасных территорий столицы.

Об этом сообщили в четверг Trend в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

"В настоящее время идет процесс разработки карты, это длительный процесс. Поскольку объем работ огромен, неизвестно, когда карта будет полностью готова",- говорится в сообщении.

Было отмечено, что уже разработана сейсмологическая карта некоторых районов Баку.

Напомним, что разработка сейсмологической карты города началась в 2012 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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