В Азербайджане можно будет воспользоваться онлайн-очередью в медучреждениях

БАКУ /Trend/ - Через мобильное приложение "E-TƏBİB" можно будет взять очередь в медицинских учреждениях онлайн.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала журналистам руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Айнура Ахмедова.

Она сказала, что этот процесс направлен на облегчение процесса очередности для тех, кто пользуется ОМС в медицинских учреждениях.

"Вы знаете, что с увеличением числа людей, пользующихся обязательным медицинским страхованием, в больницах и других медицинских учреждениях возникают очереди. Для решения этой проблемы в приложении "E-TƏBİB" создается раздел для онлайн-очередей в медицинских учреждениях. Этот раздел будет запущен в ближайшее время, и проблема очередей в больницах будет решена", - сказала Ахмедова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)