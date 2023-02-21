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В Азербайджане продлен особый карантинный режим
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21 февраля 2023 16:38 (UTC +04:00)
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Новости
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 06:00 1 мая.
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Обнародованы результаты химического и микробиологического анализов воды в озерах Абшерона
16:42 (UTC+04)
Общество
Материалы
Из-за форс-мажорных обстоятельств КазТрансОйл еще на начала экспорт нефти по БТД
16:40 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
16:39 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
16:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусом, вылечились 14 человек
16:38 (UTC+04)
Общество
Материалы
Изъято одно из полномочий Министерства молодежи и спорта
16:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Скоро пройдет очередная встреча по проекту зеленого коридора из Азербайджана в Европу
16:30 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Не могу поверить, что Рамиза Новруза нет с нами - народная артистка Фирангиз Муталлимова
16:27 (UTC+04)
Культура
Материалы
ГЭЦ Азербайджана об итогах экзаменов в магистратуру
16:20 (UTC+04)
Общество
Материалы
Enagas об ожидаемых дивидендах от TAP в 2023 г.
16:13 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Значительно возросли автомобильные грузоперевозки между Азербайджаном и Турцией - ABADA
16:10 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Внесены изменения в Положение о Министерстве здравоохранения Азербайджана
16:07 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане объявлены результаты вступительных экзаменов в магистратуру
16:03 (UTC+04)
Общество
Материалы
Последние кадры из зоны землетрясения в турецкой провинции Хатай (ФОТО/ВИДЕО)
16:03 (UTC+04)
Турция
Материалы
В группу компаний Veyseloglu назначен генеральный директор
15:52 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан увеличил импорт нефтепродуктов из Туркменистана
15:51 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
В Баку отмечен юбилей корифея Карабахской школы мугама Арифа Бабаева (ФОТО)
15:50 (UTC+04)
Культура
Материалы
Направлено в суд уголовное дело арестованного по "Тертерскому делу" генерала
15:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
Представлена кандидатура на должность судьи в Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики
15:41 (UTC+04)
Общество
Материалы
Малейка Аббасзаде награждена орденом "Шараф"
15:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Ариф Бабаев награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики
15:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
От мин и боеприпасов должны быть очищены примерно 8 тыс км² – Хафиз Сафиханов
15:29 (UTC+04)
Общество
Материалы
В парламенте Азербайджана обсуждены новые правила формирования цен в электроэнергетическом секторе
15:25 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Народного артиста Азербайджана Рамиза Новруза аплодисментами проводили в последний путь (ФОТО)
14:57 (UTC+04)
Социум
Материалы
Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений – Путин
14:53 (UTC+04)
Россия
Материалы
Спикер парламента Азербайджана направила ответное письмо председателю Европарламента
14:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
Путин заявил, что инфляция в России может приблизиться к 4% во II квартале 2023 года
14:49 (UTC+04)
Россия
Материалы
В Баку ожидается мокрый снег
14:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Обнародованы данные по товарообороту между Грузией и Туркменистаном
14:24 (UTC+04)
Туркменистан
Материалы
Рамиз Новруз был ведущим мастером сцены - народный артист Али Нур
14:13 (UTC+04)
Культура
Материалы
Названы сроки второго этапа рыночного теста для удвоения пропускной способности TAP
14:06 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Госпогранслужба отправила в Турцию очередную партию продовольственной помощи (ФОТО)
14:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
13:55 (UTC+04)
Европа
Материалы
В Азербайджане готовятся госпрограммы по развитию электроэнергетики
13:54 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
По Лачинской дороге проследовала очередная автоколонна РМК (ФОТО)
13:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Госконцерн из Туркменистана объявил тендер на обслуживание и ремонт оборудования
13:39 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Ассоциация банков Азербайджана и АБР провели консультации по оценке управленческих рисков
13:37 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Поставки газа из Азербайджана в Европу увеличатся в 2023 году – МЭА
13:28 (UTC+04)
Экономика
Материалы
"Бухгалтер" ИГИЛ задержан Службой госбезопасности Азербайджана
13:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Добыча газа на месторождении «Бахар» значительно выросла
13:20 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Осуществлены купонные выплаты по облигациям азербайджанского банка
13:11 (UTC+04)
Финансы
Материалы
SOCAR поделилась прогнозами по добыче нефти на месторождении «Джафарли»
13:07 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
SOCAR назвала объем добычи нефти с месторождений «Мурадханлы» и «Джафарли»
13:03 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Рамизом Новрузом (ФОТО)
13:00 (UTC+04)
Социум
Материалы
Anglo Asian Mining огласила запасы ценных металлов на месторождении Зафар в Азербайджане
12:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион
12:48 (UTC+04)
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Транзит грузов через Азербайджан вырос более чем на половину – Рашад Набиев
12:47 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Назван объем производства в металлургической промышленности Азербайджана
12:43 (UTC+04)
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Минобороны Азербайджана предупредило о плановой утилизации непригодных боеприпасов
12:42 (UTC+04)
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Обновлены водопроводные краны на знаменитом источнике Баку (ФОТО)
12:35 (UTC+04)
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Безопасные и удобные платежи с Google Pay в Azer Turk Bank
12:28 (UTC+04)
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В России выявили 11 277 случаев заражения ковидом за сутки
12:27 (UTC+04)
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ООО MİDA объявило тендер на постройку жилых домов на освобожденных территориях
12:11 (UTC+04)
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Тенгизшевройл не может начать экспорт нефти по трубопроводу БТД из-за землетрясения в Турции
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Один человек погиб в результате новых землетрясений в Турции - министр (ВИДЕО)
20 февраля 22:45 (UTC+04)
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20 февраля 16:57 (UTC+04)
Энергетика
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