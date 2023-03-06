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На таможенном посту "Джульфа" пресечена попытка провоза наркотиков из Ирана

Общество Материалы 6 марта 2023 16:37 (UTC +04:00)
На таможенном посту "Джульфа" пресечена попытка провоза наркотиков из Ирана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники оперативно-следственного управления Нахчыванского главного таможенного управления пресекли попытку контрабанды наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили Trend в понедельник в Госкомтаможни, на таможенном посту "Джульфа" при проведении личного досмотра водителя грузового автомобиля марки "Mercedes-Benz", следовавшего транзитом из Исламской Республики Иран в Турецкую Республику, были обнаружены 1,452 грамма марихуаны, 3,066 грамма метамфетамина и 6,199 грамма гашишной смолы.

По данному факту проводится расследование.

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