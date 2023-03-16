На следующем этапе намечено переселение в село Талыш 158 семей - Эмин Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в село Талыш переселены 20 семей.

Об этом сказал Trend в четверг специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

Он отметил, что в рамках первого этапа восстановительно-строительных работ в селе Талыш построены 20 жилых домов и 9 нежилых зданий, 4 дорожно-коммуникационные сети, и село Талыш является первым восстановленным селом в Карабахском экономическом районе.

"Село полностью газифицировано. В настоящее время продолжаются восстановительно-строительные работы. На следующем этапе планируется переселить 158 семей. Строительство этих домов займет очень короткое время, так как основные инфраструктурные проекты реализованы, и после этого мы быстро реализуем и вторую фазу", - сказал Гусейнов.

Напомним, что село Талыш Тертерского района было освобождено от армянской оккупации Вооруженными силами Азербайджана 3 октября 2020 года.