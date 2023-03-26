В Азербайджане отметили «Час Земли 2023» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла массовая акция против климатических изменений в рамках международной акции «Час Земли 2023» (Earth Hour 2023).

Как сообщает Trend, акция, проведенная под лозунгом «Выключи. Посвяти нашей планете час», состоялась при совместной организационной поддержке общественного объединения IDEA и азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF Azerbaijan) и при поддержке общественного объединения Молодежное движение «Джаван».

25 марта участники акции, собравшись в парке Деде Горгуд, наблюдали за выключением света вокруг в 20:30 с торжественным обратным отсчетом, приняли участие в зажжении свечами надписи «60+», являющейся символом кампании, и в массовой развлекательной программе. Во время акции «Час Земли 2023», к которой присоединились сотни молодых людей, были организованы веселые флешмобы, танцы известных танцевальных коллективов в соответствии с концепцией «Час Земли», розыгрыши призов, музыка в режиме нон-стоп и другие сюрпризы.

«Час Земли» - крупнейшее в мире движение, посвященное окружающей среде, мобилизует миллионы людей на борьбу с климатическими изменениями. Кампания «Час Земли», начавшаяся в 2007 году в Сиднее (Австралия), как простое массовое выключение света, отмечается в тысячах городов большинства стран мира. Ежегодно в последнюю субботу марта во время акции «Час Земли» фасадное освещение известных зданий в крупных городах гаснет на час в 20:30 по местному времени.

Общественное объединение IDEA, являющееся официальным координатором международной кампании «Час Земли 2023» в Азербайджане, благодарит всех, кто присоединился к акции «Час Земли», проведенной в нашей стране в этом году, а также все учреждения и организации, выключившие свет своих зданий, в том числе Фонд Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева, Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, Исполнительную власть города Баку, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Управление Приморского бульвара, Бакинский Олимпийский стадион, «Баку Кристалл Холл», Национальную гимнастическую арену, Университет АДА, комплекс «Пламенные башни», «Далга Плаза», ООО «Группа компаний Ени Хаят», Нахчыванский государственный университет THIK, Мингячевирский дом молодежи, Pasha Malls и Pasha Property Management.

Учитывая серьезность угрозы климатических изменений и важность борьбы с ним для человечества, общественное объединение IDEA призывает всех внести свой вклад в решение этой проблемы, избежать расточительства за счет экономии энергии и проявить солидарность ради поддержания уровня глобального повышения температуры ниже 1,5°C.