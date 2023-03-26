"Карабах" проиграл турецкому "Галатасараю" в рамках товарищеского матча (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся товарищеский матч между азербайджанским клубом "Карабах" и турецким клубом "Галатасарай".

Как передает Trend, матч, который состоялся на Бакинском олимпийском стадионе, завершился победой гостей со счетом 2:1.

Голы за "Галатасарай" забили Б.Гомис (4-я минута) и М.Икарди (87). Единственный гол "Карабах" на 19-й минуте забил Р. Джиджа.

Отметим, что матч организован с целью оказания помощи ликвидации последствий «Катастрофы века» — мощного землетрясения, произошедшего в братской Турции. Все доходы от игры будут направлены в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения. Продажа за короткий срок более 62 тысяч билетов на матч является наглядным подтверждением большого интереса к этой игре, а также несокрушимой солидарности азербайджанского народа с братской Турцией в трудный день.