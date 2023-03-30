Школьные учебники по языкам малочисленных народов будут переданы школам в следующем учебном году (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Комплекты учебников для I-IV классов по предмету "Языки малочисленных народов" будут переданы школам в следующем учебном году.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Отметим, что в "Отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году" отмечено, что для I-IV классов общеобразовательных учреждений разработаны учебные комплекты по предмету "Языки малочисленных народов".

В настоящее время ведется работа по изданию учебников талышского, цахурского, хыналыгского языков для I-IV классов и хапутского языка для I класса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)