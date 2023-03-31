Дети с расстройствами аутистического спектра требуют внимания и особого подхода - врач-психиатр Айдан Джаббарова

БАКУ/Trend/ - Дети с расстройствами аутистического спектра требуют внимания и особого подхода. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал врач-психиатр Центра психического здоровья минздрава Азербайджана Айдан Джаббарова.

- Айдан ханым, давайте начнем с вопроса о том, что такое расстройство аутистического спектра и каковы его причины?

- Расстройство аутистического спектра (РАС) – психическое расстройство, характеризующееся нарушением социального взаимодействия и общения, повторяющимися и стереотипными моделями поведения. Симптомы РАС появляются в раннем детстве, однако могут не полностью проявляться до определенного возраста. Расстройство аутического спектра рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все сферы психики: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь. При этом в зависимости от социальной среды и других факторов у этих людей могут развиваться некоторые способности. Так, у лиц с РАС интеллект может быть высоким или значительно выше среднего.

Причины расстройств аутистического спектра включают различные факторы. Здесь большую роль играет как генетическая предрасположенность, так и внешние воздействующие факторы. К наследственным факторам относятся: синдромы, связанные с мутацией в одном гене, которые могут привести к аутизму и другим психическим расстройствам, например, синдром ломкой Х-хромосомы (генетическое заболевание, которое вызывает умственную отсталость и приводит к трудностям в обучении) и синдром Ретта; наличие у матери инфекционных заболеваний в период беременности; наличие гормонального дисбаланса.

Помимо этого, дети, родившиеся у родителей старше 35 лет, подвержены повышенному риску аутизма, и риск возрастает с родительским возрастом. Высокий уровень пестицидов в организме беременной женщины и неудовлетворительная экологическая обстановка местности проживания также повышают шансы рождения ребенка с расстройствами аутистического спектра.

Кроме того, церебральный паралич является сопутствующим аутизму заболеванием и может рассматриваться как причина его возникновения.

- Как распознать первые признаки аутизма у ребенка?

- Следует знать, что расстройство аутистического спектра — это название большой группы расстройств развития. В эту группу входят атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера синдром Геллера (расстройство психического развития, характеризующееся внезапной утратой сформированных функций и навыков), детский аутизм (инфальтильный аутизм). Каждое из этих нарушений отличается специфическим, присущим только ему симптомом и требует соответствующего подхода.

Хочу отметить, что у двух пациентов с одним и тем же диагнозом симптомы могут быть различными. Это свидетельствует о том, что диагностика и лечение требуют высокого профессионализма.

Существует 3 основных симптома расстройств аутистического спектра:

• Недостаточность социальной коммуникации и социального взаимодействия;

• Ограниченные интересы;

• Часто повторяющиеся паттерны поведения или деятельности.

Людям, страдающим РАС, сложно взаимодействовать с окружающими и адаптироваться к изменяющимся условиям. Так, они с трудом понимают или не способны понять и различить эмоции собеседника, его жесты, тон голоса. Также люди, страдающие аутизмом, избегают зрительного контакта с собеседником, не любят перемен в обычном распорядке дня, у них речь отличается монотонностью. Помимо этого, они не могут сменить тему и поддержать разговор. В некоторых случаях у них не сформирована привычка сосредоточиться на беседе и вовремя среагировать на главный вопрос.

Многие люди с РАС имеют сенсорные нарушения одного или нескольких органов чувств. Им свойственна сверхчувствительность к внешним раздражителям, заставшим их врасплох (громкие звуки или яркие свет, запахи). Люди, страдающие РАС, живут по установленному порядку и бурно реагируют на малейшие изменения, например, где сидеть и в каком порядке выполнять определенные виды деятельности.

Во многих случаях стереотипные повторяющиеся движения у ребенка считается первым признаком расстройства. Например, дети могут часами наблюдать за монотонной повторяющейся деятельностью (как работает стиральная машина, тикают часы). Такое поведение проявляется в виде их повседневной привычки - они сами повторяют одно и то же действие. Например, они непрерывно двигают всем телом или только рукой, ногой или головой. Они также испытывают трудности или не могут изменить свой распорядок дня.

Люди с РАС имеют ограниченный круг интересов и не могут заниматься разнообразной деятельностью. При этом во многих случаях они могут проявлять необычный интерес к определенной области. В большинстве случаев это позволяет им добиться особых успехов в этой области.

- Чем отличается аутизм у детей от аутизма у подростков?

- Симптомы аутизма у детей и подростков имеют определенные отличия. Эти различия чаще всего наблюдаются в связи с особенностями периода развития. Новорожденные дети не могут установить зрительный контакт и реагировать на голоса и смех родителей. У детей 2-3-х лет обычно подозревают наличие аутизма ввиду стереотипных повторяющихся действий. Стереотипные действия обычно более выражены в эмоциональных ситуациях.

У детей старшего возраста проявляются такие симптомы, как ограниченность деятельности и чрезмерная избирательность в еде. Если временно прервать таких детей от их любимого занятия, то у них могут возникать аффективные реакции (например, разбрасывают вещи, плакают, истошно кричат, кусают себя и близких).

У подростков перечисленные симптомы наблюдаются более остро ввиду влияния гормональных факторов. Они более склонны воспринимать слова буквально, темы разговора у них ограничены. Также одной из отличительных черт таких подростков является их инфантилизм. Этот особенно проявляется в их стиле общения, что усуглубляет проблему их социализации.

- Какие основные методы используются при лечении расстройств аутистического спектра?

- При лечении расстройств аутистического спектра используются комплексные методы.

• АВА-терапия (Applied Behavior Analysis, Прикладной анализ поведения) – это прикладная отрасль науки о поведении, один из самых эффективных методов коррекции поведения детей с аутизмом. АВА-терапия бывает нескольких видов: аналитическая, поведенческая, прикладная АВА. В зависимости от состояния пациента выбирается один из этих видов.

• Медикаментозное лечение – не является основным терапевтическим методом, лишь дополнительным. Назначаются только в том случае, когда прочие мероприятия не привели к ожидаемому эффекту, например в случаях излишней агрессивности лиц с РАС.

• Психотерапия – в основном применяется когнитивно-поведенческая терапия. Анализируются поведение и реакции больного в конкретных ситуациях, разрабатываются модели, дающие наиболее положительный эффект для их адаптации.

Также в лечении расстройств аутистического спектра важное значение имеют трудотерапия, занятия с логопедом-дефектологом, диетотерапия.

- Как распознать заболевание и на что стоит обратить внимание родителям?

- Дети с расстройствами аутистического спектра требуют внимания и особого подхода. Родители должны быть осведомлены о признаках, соответствующих каждой стадии развития ребенка. В этом случае они могут вовремя выявить различия и проконсультироваться со специалистом. Членам семьи и близким следует обратить внимание на выраженные симптомы и специфику поведения ребенка. Кроме того, метод обучения следует выбирать в зависимости от уровня развития интеллекта таких детей.