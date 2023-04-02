В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 58 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 47 человек вылечились.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодня в стране выявлено 829 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 219 человек вылечились, число активных больных составляет 453. Всего скончались 10 185 человек.

За последние сутки проведено 931 тест, всего на сегодня - 7 560 679 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.