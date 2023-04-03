Синоптики о фактической погоде в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Синоптики рассказали о фактической погоде в Азербайджане.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, осадки начались в западных районах во второй половине дня 2 апреля, а в восточных районах - утром 3 апреля, в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова составила в Грызе - 20 см, в Лерике - 4 см.

В Гейгеле, Сабирабаде, Грызе за последние сутки выпало 4 мм осадков, в Шахдаге, Халтане 3 мм, в Ярдымлы, Лерике, Гобустане, Агсу, Балакене, Загатале, Исмаиллы, Шамахы, Алтыагадже, Губе, Шабране, Гейчае, Кюрдамире, Нефтчале, Билясуваре, Лянкяране, Астаре, Гейтепе 2мм, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Маштаге 15 мм (61 процент месячной нормы осадков), в Бина 14 мм (61 процент месячной нормы осадков), в Пираллахы 6 мм, на Нефтяных Камнях 3 мм, в Баку 2 мм, на острове Чилов, Аляте 1 мм.

Скорость порывистого западного ветра составила в Шахдаге, Дашкесане - 20 м/с, в Грызе, Алтыагадже до 16 м/с, в Гейгеле до 15 м/с.

В Нафталане, Шамкире, Балакене, Шеки, Гахе, Шамахы, Грызе, Гейчае, Билясуваре, Барде, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 50-800 метрами.

2 апреля температура воздуха в Баку была ниже климатической нормы на 2,2 °С, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 7 °С тепла, в Нахчыване - 0-5°С тепла, в горных районах - до 6°С мороза, в низменных районах - 4-7 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)