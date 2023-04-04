Ректор Китайского нефтяного университета посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Делегация во главе с ректором Китайского нефтяного университета, профессором Чэнь Фэном посетила Бакинскую высшую школу нефти SOCAR (БВШН).

Сначала для делегации был организован тур по университетскому кампусу. Во время тура ректор БВШН Эльмар Гасымов дал гостям подробную информацию о созданных в вузе современных условиях обучения и исследовательской среде, а также о достижениях студентов и выпускников Бакинской высшей школы нефти.

На последующей встрече Эльмар Гасымов говорил о сотрудничестве между Китайским нефтяным университетом и БВШН, отметив, что это сотрудничество, осуществляемое с 2018 года, является очень успешным и имеет большие перспективы. Ректор напомнил, что студенты БВШН отличились на международных олимпиадах, организованных Китайским нефтяным университетом, и были награждены призами, и что 5 выпускников БВШН обучались в магистратурах Китайского нефтяного университета по различным специальностям.

Говоря о сотрудничестве Бакинской высшей школы нефти с китайскими компаниями и вузами, Эльмар Гасымов отметил, что между ведущей китайской ИТ-компанией Huawei и БВШН налажено успешное сотрудничество. «В рамках сотрудничества, которое началось в 2019 году, компания передала в дар БВШН лабораторное оборудование, которое можно использовать в учебных и исследовательских целях. Наши студенты отличились в ряде конкурсов, организованных компанией, и были награждены сертификатами и подарками как победители. Кроме того, в этом учебном году 3 китайских студента были приняты в магистратуру нашего вуза для обучения в рамках межгосударственной стипендиальной программы по специальности «Нефтегазовое дело». Для БВШН это первый подобный опыт, и мы верим, что репутация Бакинской высшей школы нефти, которая растет день ото дня, позволит в будущем большему количеству граждан Китая обучаться в этом вузе по различным специальностям. Одним словом, мы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов в БВШН», - сказал он.

Ректор Китайского нефтяного университета, профессор Чэнь Фэн высоко оценил условия, созданные в Бакинской высшей школе нефти. Говоря о возможностях развития сотрудничества, профессор отметил, что Бакинская высшая школа нефти была первым зарубежным вузом, который он посетил после окончания пандемии. Ректор подчеркнул, что возглавляемый им университет за короткий срок прошел путь быстрого развития. Чэнь Фэн выразил уверенность в светлом будущем Бакинской высшей школы нефти.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе. Была проведена презентация о Китайском нефтяном университете. Было отмечено, что обучение в этом вузе осуществляется в тесной связи с производством. Чэнь Фэн сообщил, что первому Нефтяному университету Китая, основанному в 1953 году, в этом году исполняется 70 лет. По этому поводу он пригласил Эльмара Гасымова на юбилейное мероприятие, которое пройдет в Пекине. Ректор БВШН с большим удовольствием принял это приглашение.

Китайский ректор предложил принять активное участие в деятельности Всемирной сети энергетических университетов, разработать механизм реализации программ взаимного обмена, поддержать научно-исследовательские проекты студентов, а также обеспечить участие Бакинской высшей школы нефти в конкурсе проектов по нейтрализации выбросов углерода, в котором участвуют около 700 вузов страны.

В конце встречи ректору Китайского нефтяного университета Чэнь Фэну была вручена плакетка «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.