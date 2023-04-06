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Проведены практические занятия в подразделениях Сухопутных войск Азербайджана (ВИДЕО)

Общество Материалы 6 апреля 2023 10:10 (UTC +04:00)
Проведены практические занятия в подразделениях Сухопутных войск Азербайджана (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, с экипажами механизированных подразделений проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Экипажи успешно выполнили поставленные задачи по управлению боевыми машинами в труднопроходимой местности, уничтожению целей условного противника из штатного оружия с места и в движении.

В ходе занятий основное внимание было уделено повышению знаний, умений военнослужащих и совершенствованию их боевых навыков.

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