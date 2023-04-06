Состояние одного из отравившихся пищей в бакинской школе-лицее тяжелое - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступил вызов в связи с отравлением. На место сразу же были направлены бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщили Trend в четверг в TƏBİB, в Детскую клиническую больницу №2 при Клиническом медицинском центре, подведомственномTƏBİB, госпитализированы 6 детей (4 девочки и 2 мальчика). 3 из них выписаны домой на амбулаторное лечение.

В настоящее время 2 детям (состояние которых удовлетворительное) оказываются необходимые медицинские услуги в отделении скорой помощи, 1 ребенок (состояние которого оценивается как тяжелое) находится в реанимационном отделении.

Отметим, что 6 апреля ухудшилось самочувствие детей, употребивших в пищу курятину в столовой школы-лицея № 20 города Баку.