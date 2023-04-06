В рамках «Года Гейдара Алиева» UNEC принял участие в акции по посадке дерева (ФОТО)

6 апреля при совместной инициативе Министерства экологии и природных ресурсов и Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева проведена акция по посадке деревьев.

В мероприятии по посадке деревьев с участием министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, ректора UNEC профессора Адалата Мурадова, сотрудников министерства и университета, а также эковолонтеров в поселке Мушфигабад соответственно почвенно-климатическим условиям Апшеронского полуострова посажено около 1000 Эльдарской сосны и оливкового дерева. В рамках «Года Гейдара Алиева» предусмотрено посадка до 3500 деревьев со стороны UNEC.

Целью проведения мероприятия по посадке деревьев является почтение светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева, который придавал большое значение озеленению и оздоровлению окружающей среды, а также продолжение традиций общенационального лидера по заботе о природе и озеленению.