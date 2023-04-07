В Азербайджане утверждены запретительные меры в отношении незаконных строительных объектов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещается подключение объектов, построенных без разрешения, к сетям водоснабжения и канализации.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О водоснабжении и водоотведении".

Проект поправок разработан в целях установления правовых оснований запрета на подключение к системам природного газа, воды, канализации, электро-или теплоэнергоснабжения (сети водоснабжения и канализации) построенных или объектов строящихся без соблюдения требований градостроительного и строительного законодательства (а также на строительство которых требуется разрешение, но построенных без получения такого разрешения).

За нарушение данных требований, согласно предложенной поправке в УК АР, предусмотрена также ответственность должностных лиц предприятий газо-, водо-, электро- или теплоснабжения.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.