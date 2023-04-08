Делегация ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО прибыла в город Шуша (ФОТО)

ШУША/ Trend/ - Зарубежная делегация, принимающая участие на 9-м заседании Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, прибыла в город Шуша.

Как передает в субботу корреспондент Trend, 8-го апреля в жемчужине Кавказа - городе Шуша состоится церемония закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, на котором будет озвучено итоговое заявление заседания.

В состав делегации вошли заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ, посол Венгрии в Азербайджане, а также Генеральные секретари национальных комиссий 10 африканских стран по делам ЮНЕСКО.

В ходе поездки зарубежные гости также ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами, а также с природной красотой города Шуша.

Отметим, что заседание ТЮРКСОЙ организовано Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, совместно с Университетом АДА и действующим при нем Институтом развития и дипломатии.

Напомним, что церемония открытия 9-го заседания Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ состоялась 7-го апреля в городе Баку. На мероприятии посредством видеосвязи выступил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, а также

министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билал Чакыджи и председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз.