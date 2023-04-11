В Агдаме проведена акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Гейдара Алиева (ФОТО) (Дополнено)

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АГДАМ/Trend/ - В соответствии с “Планом мероприятий по объявлению 2023 года “Годом Гейдара Алиева в Азербайджанской Республике”, при участии Агентства Азербайджана по разминированию, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и Специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Государственного агентства по туризму и волонтеров в Агдамском районе была проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, акция по посадке деревьев, посвященная 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, на территории очищенной от мин и взрывчатых веществ, находящейся недалеко от Агдамского промышленного парка.

На мероприятии, которое проводилось в целях восстановления, улучшения экологического состояния освобожденных от оккупации территорий, а также охраны природы и расширения озеленения, являющихся важной составляющей многогранной деятельности великого лидера, были посажены сотни деревьев.

В акции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев и представители ведомств.