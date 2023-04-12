В ряде госструктур неправильно применялась норма расхода топлива - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе 15 аудитов были выявлены случаи несоблюдения нормативов расходов, а также процедур, установленных Кабинетом министров Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2022 году.

Согласно информации, анализ аудиторских данных свидетельствует о несоблюдении рядом структур действующих нормативов по различным видам мероприятий, а в некоторых случаях подтверждающие и обосновывающие документы составлены неправильно или вовсе не составлены. Кроме того, в отчетном году были выявлены случаи неправильного применения норм расходов топлива, несоблюдения норм, связанных с расходами на ремонт транспортных средств и т.д., с командировками и других норм.

Отметим, что сегодня на заседании комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается отчет Счетной палаты о деятельности в 2022 году.