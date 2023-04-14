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Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

Общество Материалы 14 апреля 2023 13:03 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северный ветер, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 10-14°, днем - 17-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем – 5-10° тепла.

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