БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 170 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 110, вторую - 24, три и более - 34, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 958 634. Первую дозу вакцины получили 5 409 587, вторую - 4 880 441, три и более - 3 402 535, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 071 человек.