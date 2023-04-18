Разоблачена еще одна преступная группировка, действовавшая под прикрытием религии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства внутренних дел провели операцию по задержанию членов еще одной преступной группировки, действовавшей в Азербайджане под прикрытием религии.

По информации Trend, во время операции было задержано около 20 человек. Эти лица, проводя религиозную пропаганду в пользу Ирана, занимались также сбытом наркотиков. Основной целью преступной сети, действовавшей под прикрытием религии, было нанесение удара по светским ценностям Азербайджана, получение контроля над молодежью путем ее привлечения к употреблению наркотиков.

Меры в рамках операции МВД продолжаются.