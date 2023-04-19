В Каспийском море завершены экологические мониторинги

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском секторе Каспийского моря завершились экологические мониторинги. В ходе мониторингов, проведенных экспедиционной группой, состоящей из специалистов министерств экологии и природных ресурсов, науки и образования, Государственной нефтяной компании Азербайджана и Бакинского международного морского торгового порта, было изучено гидробиологическое и гидрохимическое состояние Каспийского моря, проведены гидрометеорологические измерения.

Об этом сказал в среду Trend руководитель экспедиционной группы, начальник Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Назим Махмудов.

По его словам, в ходе мониторингов в 19 пунктах были взяты 208 проб воды, зоопланктона, бентоса и донных отложений, изучены запасы водных биологических ресурсов, проведены визуальные наблюдения с целью изучения миграции птиц.

"В то же время экспедиционная группа провела исследования на участках вокруг платформ нефтегазодобывающих предприятий местных и зарубежных компаний, а также в пунктах Кюрдили, Лянкяран и других", - добавил Махмудов.