В Азербайджане пройдет "Неделя иммунизации"

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подписал приказ о проведении 24-29 апреля «Недели иммунизации» во всех городах и районах республики.

Как сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения, приказ направлен на организацию на высоком уровне «Недели иммунизации» в нашей стране, которая проводится в европейском регионе с 2006 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

В документе отражены такие важные вопросы, как привлечение в течение «Недели иммунизации» к вакцинации детей, которые по какой-либо причине исключены из иммунизации; проведение мониторинга в районах с низким охватом прививками; оказание методической помощи по организации иммунопрофилактики медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию детей; проведение просветительской работы среди населения.

Помимо этого, в рамках «Недели иммунизации» при поддержке ВОЗ планируется провести информационно-просветительские мероприятия в ряде районов страны. Кроме того, подготовлены тематические плакаты и памятки, которые будут розданы в медицинских учреждениях республики.