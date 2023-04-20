В Азербайджане повышены оклады работников Службы по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - В новой редакции утверждены размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Министерству финансов поручено обеспечить реализацию соответствующих мер по выплате средств, необходимых в связи с повышением ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданских работников, не являющихся государственными служащими, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Данное решение предусмотрено к применению с 1 января 2023 года.