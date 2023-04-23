Кубок мира в Баку: азербайджанские гимнастки вступают в борьбу в четырех финалах

БАКУ /Trend/ - 23 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдут финальные соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Trend. Соревнования начнутся в 11:55.

В заключительный день Кубка мира по художественной гимнастике будет разыграно шесть комплектов медалей (четыре – в индивидуальных упражнениях и два - в групповых упражнениях).

Также по традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за выступление.

Сборная Азербайджана представлена в четырех финалах Кубка мира: грация Зохра Агамирова продемонстрирует программу с мячом и булавами, а команда в групповых упражнениях вначале представит композицию с пятью обручами, а затем - с тремя лентами и двумя мячами. В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.