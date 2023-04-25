Названы основные итоги аудита средств в связи с освобожденными территориями Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на освобожденных территориях Азербайджана было проведено четыре аудита, один из которых в форме предварительного аудита.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, представляя сегодня на заседании Милли Меджлиса отчет о деятельности Счетной палаты в 2022 году.

Он отметил, что в результате двух аудитов было обеспечено восстановление средств в размере 1,4 миллиона манатов, а работа по одному аудиту была отложена из-за неполной и неточной документации.

"Предварительный аудит охватил расходы, связанные со строительством дорог. Поскольку различная документация по проекту велась параллельно и не согласовывалась между собой, коллегия Счетной палаты направила объекту аудита свое решение о необходимости представления этих документов заново в необходимой форме", - сказал Гюльмамедов.