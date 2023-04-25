В Азербайджане выявлено еще 18 случаев заражения коронавирусом, вылечились 58 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, 58 человек вылечились, 4 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 128 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 689 человек вылечились, 10 230 – скончались, число активных больных составляет 209.

За последние сутки в стране проведены 913 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 584 235.