Университет ADA и Болонский университет реализуют сертификационную программу в области управления сельским хозяйством и продовольственной системой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 апреля делегация, возглавляемая ректором старейшего Болонского университета Джованни Молари, посетила Университет ADA. В состав итальянской делегации вошли руководящие работники и 12 человек из числа профессорско-преподавательского состава.

Как сообщает Trend, в рамках проекта Итало-азербайджанского университета Университет ADA и Болонский университет начали совместную сертификационную программу по управлению сельским хозяйством и продовольственной системой.

Цель программы заключается в повышении «ноу-хау» в секторе, охватывающем такие широкие сферы, как управление продовольственной системой, устойчивое земледелие, система сельскохозяйственного производства/бахчеводства, производство животноводческой продукции, пищевая наука и технологии.

Сертификационная программа будет представлена в трех модулях: первый модуль - в Баку, второй модуль - в формате онлайн, последний модуль будет представлен в июле в Болонье. Программа охватит заинтересованные стороны и представителей агропродовольственной системы Азербайджана, включая исследователей, руководителей компаний и представителей государственных структур.

Поприветствовавший участников ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев отметил, что это мероприятие является началом этапа реализации проекта Итало-азербайджанского университета после почти трехлетних основных работ и переговоров.

Подчеркнув стратегическое значение сотрудничества между Болонским университетом и Университетом ADA, ректор Джованни Молари выразил уверенность в том, что сертификационные программы послужат дальнейшему развитию связей. Он отметил, что нынешняя сертификационная программа – первая из пяти программ, которые будут реализованы. Другие программы посвящены таким темам, как производство животноводческой продукции, пищевые технологии, биоэнергия, устойчивое земледелие, управление почвенными и водными ресурсами.

Сегодня также состоялась встреча делегации с министром науки и образования Эмином Амруллаевым и министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым.