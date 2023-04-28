В азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год в азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе состязаний, состоящих из различных этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах «Стрельба из неудобных положений», «Снайпер в обороне», «Снайпер в атаке», «Снайперская эстафета» и по другим эпизодам.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в азербайджанской армии.