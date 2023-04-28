В Азербайджане обнародованы результаты выпускного экзамена

БАКУ/Trend/ - Объявлены результаты экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 2 апреля 2023 года.

Об этом говорится в сообщении ГЭЦ, передает Trend.

Согласно информации, объявлены результаты следующих экзаменов:

1. I этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет, вступительный экзамен в высшие учебные заведения по V группе специальностей и колледжи на базе 11-летнего обучения.

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих принять участие в конкурсе по языку, отличному от того, который они сдавали на выпускном экзамене.

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, которые хотят сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, который они сдавали на выпускном экзамене.

4. Выпускной экзамен для учащихся XI класса текущего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проведенных в марте, и обратились в ГЭЦ.

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих принять участие в итоговой аттестации по XI классу в порядке экстерната.

6. Выпускной экзамен для выпускников XI классов предыдущих лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и обратились в ГЭЦ по этому поводу.

С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.