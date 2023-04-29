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Стартовал 2-й свободный заезд команд "Формулы 1" в Баку

Общество Материалы 29 апреля 2023 12:32 (UTC +04:00)
Стартовал 2-й свободный заезд команд "Формулы 1" в Баку

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года стартовал 2-й свободный заезд команд "Формулы 1".

Как сообщает в субботу Trend, заезд продлится один час.

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые проходят 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.

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