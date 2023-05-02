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В Баку сегодня открылись закрытые в связи с "Формулой 1" дороги (ВИДЕО)

Общество Материалы 2 мая 2023 09:59 (UTC +04:00)
В Баку сегодня открылись закрытые в связи с "Формулой 1" дороги (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня с 8:00 в Баку возобновлено движение по улицам и проспектам, закрытым ранее в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Об этом во вторник сообщил Trend главный инспектор Управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку майор полиции Араз Аскерли.

По его словам, первоначально демонтируются установленные в связи с гонками заграждения на проспекте Нефтяников, улице Зарифы Алиевой и улице Истиглалият.

"В течение сегодняшнего и завтрашнего дней все заграждения будут демонтированы. Работы ведутся быстрыми темпами. Другое оборудование и заграждения также поэтапно, в течение трех дней, будут демонтированы.", - сказал А. Аскерли.

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