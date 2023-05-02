В Зангилане создается лес из 30 000 деревьев (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с работами по восстановлению в Зангилане лесного массива, состоящего из 30 тысяч деревьев, проведением акции по посадке деревьев на территории по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева была организована поездка в Зангиланский район.

Как сообщили Trend во вторник в Фонде возрождения Карабаха, в поездке, осуществленной при поддержке специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, и при организации Фонда возрождения Карабаха, приняли участие более 20 доноров и партнеров Фонда, поддержавших закладку леса, а также представители общественности.

Сначала участники поездки были проинформированы о проекте Общественного объединения "Социально-экологический центр "Экосфера" по созданию лесного массива при финансовой поддержке Фонда возрождения Карабаха и организационной поддержке министерства экологии и природных ресурсов. Председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев сказал, что в результате армянской оккупации был нанесен огромный ущерб городам и селам Карабаха, в том числе их экологии - лесному покрову, биоразнообразию, водным ресурсам. Учитывая важность и масштаб этой проблемы, восстановление экологического баланса на освобожденных от оккупации территориях является одним из приоритетных направлений. Было отмечено, что Фонд возрождения Карабаха и министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики подписали меморандум о взаимопонимании с целью устранения ущерба окружающей среде на освобожденных от оккупации территориях, восстановления экологического баланса. В соответствии с меморандумом 17 декабря 2021 года в рамках проекта "От Победы к возрождению" был дан старт проекту создания лесного массива в Зангилане.

По словам Гаджиева, который особо отметил поддержку компаний-доноров в реализации проекта, в соответствии с проектом на въезде в город Зангилан на площади 30 гектаров были посажены 30 тысяч деревьев, в основном эльдарская сосна, вечнозеленый кипарис, ясень, гледичия и восточный платан, соответствующие местным климатическим условиям.

Все работы, проводимые на территории с целью создания лесного массива, соответствуют требованиям лесовосстановления. Налажены энергоснабжение и ирригационная система, обеспечен регулярный контроль за территорией, засаженной деревьями. Была посещена территория, где создается лесной массив, состоялось ознакомление с работами, выполненными в рамках проекта.

Подробнее с проектом можно ознакомиться по ссылке: https://qdf.gov.az/fealiyyet/layiheler/Zengilan-rayonunda-meshe-ortuyunun-berpasi/layihe-haqqinda/

Затем участники поездки отправились в Зангилан, где ознакомились с последствиями вандализма, совершенного армянами, а также проведенными здесь крупномасштабными восстановительными и реконструкционными работами.

Далее участники поездки, ознакомившись с Международным аэропортом Зангилан, посетили село Агалы. Им была предоставлена обширная информация об условиях, созданных в селе.

После завершения проекта создания лесного массива в Зангилане Фонд возрождения Карабаха запустит проекты по озеленению и на других освобожденных от оккупации территориях. Об этом общественность будет проинформирована дополнительно.