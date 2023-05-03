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В Азербайджане выявлено еще 46 случаев заражения коронавирусом, вылечился 61 человек (Дополнено)

Общество Материалы 3 мая 2023 16:20 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 46 случаев заражения коронавирусом, 61 человек вылечился, 5 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 460 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 820 953 человека вылечились, 10 250 – скончались, число активных больных составляет 257.

За последние сутки в стране проведены 1 471 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 593 644.

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