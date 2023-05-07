По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал "Бакинский марафон - 2023" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева стартовал шестой "Бакинский марафон - 2023".

Как передает Trend, на "Бакинский марафон - 2023" зарегистрировались 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Бакинский марафон нацелен на поддержку развития спорта и популяризацию здорового образа жизни. Полумарафон, который пройдет под лозунгом «Победи ветер», охватывает дистанцию 21 километр. Точки старта и финиша будут на площади Государственного флага. Маршрут марафона: Площадь Государственного флага – Приморский национальный парк (бульвар) – Бакинский международный морской вокзал – проспект Нефтчиляр – бульвар «Белый город» – улица Хагани Рустамова – бульвар «Белый город», проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова – улица Узеира Гаджибейли, включая мост «Джаваншир» и пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли, – проспект Нефтчиляр (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, круг «Азнефть»), Бакинский фуникулер, Баиловский круг, Бибиэйбатское шоссе (Дворец водных видов спорта) и вдоль Приморского бульвара (за Дворцом водных видов спорта, Baku Cristall Hall) – Площадь Государственного флага.

Награждение победителей «Бакинского марафона – 2023» будет проходить в двух номинациях. Участникам, занявшим 1-е место в мужской и женской номинациях, будет вручено по 3000 манатов, 2-е место – 2000 манатов, обладатели 3-го места получат призы и подарки на сумму 1000 манатов, а также медали и сертификаты.

Студентам, первым пересекших финишную черту в женской и мужской категориях, будут вручены награды в номинациях «Гяндж ол» (Azercell), а также «Самый возрастной участник, пересекший финишную черту», «Корпоративный участник, первым пересекший финишную черту» и «Самый креативный костюм». Всем участникам марафона и оказавшим помощь в организации забега волонтерам будут вручены сертификаты. Две тысячи участников, первыми пришедшие к финишу, получат медали «Бакинского марафона – 2023».

На площади Государственного флага для участников марафона, жителей города и гостей будет создана развлекательная зона. Здесь будут проходить различные развлекательные программы, конкурсы, спортивные мероприятия.

Эксклюзивным партнером «Бакинского марафона – 2023» является компания Azercell Telecom. Марафон будет проходить при организационной поддержке Министерства науки и образования, Министерства цифрового развития и транспорта, KOBİA, SOCAR, ОАО «Азерлотерея», Управления Приморского национального парка (бульвара) и Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР). Реализация проекта возложена на компанию Sport Marketing Group (SMG).