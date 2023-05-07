На "Бакинском марафоне-2023" состоялся флешмоб, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках организованного сегодня "Бакинского марафона-2023" состоялся флешмоб, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает в воскресенье Trend, более 2 тысяч молодых волонтеров приняли участие во флешмобе, проведенном при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие". В рамках флешмоба была создана композиция, состоящая из имени великого лидера Гейдара Алиева и символа 100-летнего юбилея.

Отметим, что в этом году Бакинский марафон был организован в рамках "Года Гейдара Алиева".